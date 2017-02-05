Трамп обсудил с Порошенко стратегическое партнерство

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня. Во время разговора также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Президент США Дональд Трамп заверил украинского коллегу Петра Порошенко, что Соединенные Штаты приложат усилия для того, чтобы восстановить мир вдоль российско-украинской границы. «Мы будем работать с Украиной, Россией, а также другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», -- сказал Трамп, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Это уже второй телефонный разговор политиков. В ноябре 2016 года это была протокольная беседа, в ходе которой президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в США.