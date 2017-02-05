Лавров: позиция Трампа даёт надежду на позитивные подвижки в отношениях с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу «Профиль» выразил надежду на улучшение двусторонних отношений с США.

«Заявленная им ( Дональдом Трампом . — RT) позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определённую надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД , при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США способны внести совместный вклад в решение ключевых проблем современности, а также наладить сотрудничество в торгово-инвестиционной, инновационной, технологической, культурной и других сферах.

«Повторю: наладить эффективное сотрудничество между Россией и США возможно — но только на основе взаимного уважения и учёта интересов», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, министр сообщил, что Россия готова пройти свою часть пути для оздоровления отношений с США, деградация которых произошла в результате действий предыдущей администрации Белого дома.