Лавров оценил заявления Трампа об отношениях США и России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , говоря о взаимоотношениях с США, заявил, что они могут измениться в лучшую сторону. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на австрийский журнал Profil

По словам главы МИД, заявленная президентом США Дональдом Трампом позиция о необходимости выстраивания нормального двустороннего диалога «внушает определённую надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях». Лавров также подчеркнул, что российско-американские отношения испортились не по вине России. «Как неоднократно заявлял президент Владимир Путин , мы готовы сделать свой вклад в улучшение отношений с Соединенными Штатами. Ухудшение отношений в последние годы возникло не по нашей вине, оно было результатом целенаправленной политики предыдущей администрации в Вашингтоне», -- заявил министр.

Кроме того, он отметил, что Россия и Соединенные Штаты способны не только добиться прогресса в решении двусторонних вопросов, но могут внести общий вклад в эффективное преодоление основных проблем современности. «Особенно востребованной здесь является координация усилий наших стран в борьбе с терроризмом», - сказал Лавров.