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Австралийский футболист получил красную карточку, не успев выйти на поле

Австралийский футболист, нападающий клуба "Мельбурн Сити" Тим Кэхилл получил красную карточку еще до того, как успел выйти на поле в матче против "Мельбурн Виктори".
Инцидент произошел в концовке матча, когда 37-летний спортсмен готовился выйти на замену.
До 84-й минуты "Мельбурн Сити" вел со счетом 1:0. Затем "Мельбурн Виктори" сравнял счет. Еще через две минуты защитник "Сити" отправил мяч в свои ворота. Перед этим боковой арбитр зафиксировал положение вне игры, однако главный арбитр отменил решение коллеги, и гол был засчитан.
После этого обстановка на поле накалилась. На видео с матча видно, как Кэхилл что-то говорит судье, после чего тот показывает ошеломленному футболисту красную карточку.
Бывший игрок сборной Австралии по футболу Марк Боснич рассказал Fox Sports, что говорил с Кэхиллом об инциденте и выяснил, что тот сказал судье. "Рефери показал ему красную карточку, потому что Кэхилл призвал его "посмотреть на большой экран" и сказал, что это "гребанное свинство", ни больше и ни меньше", — пояснил Боснич.
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