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В Белом доме опровергли, что Трамп давал обещания Тимошенко не снимать санкции с России
В Белом доме опровергли информацию, что президент США Дональд Трамп пообещал экс- премьер-министру Украины Юлии Тимошенко поддержать ее страну и не снимать санкции с России, пока не стабилизируется ситуация на Украине. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на The Washington Post.
«У президента и бывшего премьер-министра была короткая неформальная встреча во время фотосессии перед приёмом на Национальном молитвенном завтраке. Однако не звучало никаких официальных гарантий, так как бывший премьер-министр не является полномочным переговорщиком. США по-прежнему обеспокоены насилием в Восточной Украине», — говорится в заявлении Белого дома.
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