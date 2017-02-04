Погибшая Меламед оставила предсмертную записку

Погибшая москвичка Наталья Меламед , в поисках которой участвовали сотни человек, оставила предсмертную записку. Её обнаружили в кармане погибшей. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Life . Что в ней написано, пока неизвестно.

По данным издания, у 23-летней Натальи Меламед была затяжная депрессия, с которой девушка наблюдалась у психиатров. 24 января она ушла из дома и не вернулась. Уходу девушки из дома предшествовала ссора с семьей, а затем и с молодым человеком. Отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Московские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Родственники искали ее всю неделю.

В итоге недалеко от красногорского леса была обнаружена шуба девушки. Поиски сосредоточились именно в этом районе. В них участвовали 400 солдат и сотрудники полиции. Тело нашли под толщей снега. Предварительная причина смерти — переохлаждение. На теле погибшей не обнаружили следов насильственной смерти. Кроме того, девушка была найдена в сидячем положении. Скорее всего, она пыталась спастись от холода.