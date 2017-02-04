Скончался народный артист России Тараторкин

В Москве скончался «советский Раскольников» - народный артист России Георгий Тараторкин

Знаменитый артист скончался на 73 году жизни, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на сайт театра Моссовета

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», - говорится в сообщении.

Георгий Тараторкин - советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Секретарь Союза театральных деятелей России и Президент ассоциации «Золотая макка».

Георгий Тараторкин уроженец Ленинграда, учился у Зиновия Корогодского , играл ведущие роли в ленинградском ТЮЗе.

Артист сыграл Раскольникова в знаменитом советском фильме «Преступление и наказание». После фильма Тараторкина пригласили в Театр имени Моссовета. Позже актёр сыграл Стрельцова в спектакле «Они сражались за Родину», Ивана в «Братьях Карамазовых», Каренина в «Живом трупе» и множество других ролей.