Бывший муж забрал дочь у Виктории Бони

Телеведущая Виктория Боня отпустила дочку в отпуск вместе с бывшим мужем. Она рассказала, что разрыв с миллионером Алексом Смерфитом не должен отразиться на ребенке, сообщает портал «7дней»

По ее словам, с бывшим гражданским мужем она осталась в отличных отношениях. Пара постарается сделать все возможное, чтобы их разрыв не сильно отразился на общей дочке Анджелине. Поэтому Боня уже разрешила Алексу забрать девочку с собой в отпуск без нее.

Фанатов такая новость обрадовала, так как многие высказывали опасения, что Смерфит может отказаться от общения с Анджелиной после разрыва.

Сама Виктория вместе с подругой отправилась отдыхать в Испанию, а после в Италию.

В минувшие выходные Боня заявила о расставании с Смерфитом. Они были вместе с 2010 года и воспитывали общую дочь Анджелину.

«Мы с Алексом решили расстаться... Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы… Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения», - написала Боня.