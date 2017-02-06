Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Киеве сообщили о потерях в Донбассе
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате боевых действий в Донбассе погибли десять тысяч человек. Об этом сообщает 112.ua.
По словам Шкиряка, среди погибших - три тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Ранее в ДНР заявили, что ополченцы перехватили доклад начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко президенту Петру Порошенко о потерях среди солдат. Из этого документа следует, что только за 29 и 30 января Украина потеряла как минимум 78 бойцов, а еще 76 военных получили ранения.
В августе прошлого года в ООН заявили, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли 9,5 тысячи человек, еще более 22 тысяч получили ранения. Около одного миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Оставить комментарий