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Появились первые подробности гибели Натальи Меламед
Пропавшая Наталья Меламед, тело которой ранее обнаружили в Красногорском лесопарке, предположительно, замерзла насмерть. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, к такому выводу эксперты пришли, потому что не обнаружили на теле погибшей следов насильственной смерти. Кроме того, девушка была найдена в сидячем положении. Скорее всего, она пыталась спастись от холода.
Наталья Меламед 24 января ушла из дома и не вернулась. Позже отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Московские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В поисках девушки участвовали около 250 человек.
https://t.co/uC6c5Ir2XV - Разыскивается Меламед Наталья Андреевна. #Розыск #Красногорск #РозыскДевушки #Митино #КрасногорскийРайон pic.twitter.com/Qy4HwJ1QhR— Красногорский Портал (@KrasnogorskNAME) January 28, 2017
По данным правоохранителей, Меламед поругалась с родителями и отправилась к своему молодому человеку. От него она ушла в неизвестном направлении.
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