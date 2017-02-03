Появились первые подробности гибели Натальи Меламед

По данным телеканала, к такому выводу эксперты пришли, потому что не обнаружили на теле погибшей следов насильственной смерти. Кроме того, девушка была найдена в сидячем положении. Скорее всего, она пыталась спастись от холода.

Наталья Меламед 24 января ушла из дома и не вернулась. Позже отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Московские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В поисках девушки участвовали около 250 человек.

По данным правоохранителей, Меламед поругалась с родителями и отправилась к своему молодому человеку. От него она ушла в неизвестном направлении.