В Париже на солдата у Лувра напал мужчина с ножом

Во Франции вооруженный человек напал на солдата, пытаясь попасть в магазин при Лувре. Об этом сообщает BFM TV

По предварительным данным, военный получил ранение в руку.

Злоумышленник хотел зайти в магазин с двумя большими чемоданами, но показался солдатам подозрительным. Они попытались задержать его, после чего мужчина достал нож. По информации BFM TV, во время нападения он кричал «Аллах Акбар».

В итоге второй солдат выстрелил в нападавшего, и его удалось задержать. Взрывчатки в его чемоданах не нашли, но МВД Франции назвало инцидент «серьезным».

Территорию Лувра оцепили и эвакуировали оттуда людей. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыли.