Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Париже на солдата у Лувра напал мужчина с ножом
Во Франции вооруженный человек напал на солдата, пытаясь попасть в магазин при Лувре. Об этом сообщает BFM TV.
По предварительным данным, военный получил ранение в руку.
Злоумышленник хотел зайти в магазин с двумя большими чемоданами, но показался солдатам подозрительным. Они попытались задержать его, после чего мужчина достал нож. По информации BFM TV, во время нападения он кричал «Аллах Акбар».
В итоге второй солдат выстрелил в нападавшего, и его удалось задержать. Взрывчатки в его чемоданах не нашли, но МВД Франции назвало инцидент «серьезным».
Территорию Лувра оцепили и эвакуировали оттуда людей. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыли.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РИА "ВистаНьюс"
-
Петербургский дневник
-
Русская планета