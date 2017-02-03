Опубликовано видео «убегающей» из Донецка миссии ОБСЕ

На YouTube-канале «Сводки Ополчения» опубликовано видео, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из Донецка. На записи видно, что один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи.

«Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами. Чтобы скорее домой ****, укропы же стреляют. А они [ОБСЕ] говорят, что не стреляют! А почему же мы тогда уезжаем?» — комментирует мужчина за кадром.

Запись была опубликована днем 2 февраля. В тот же вечер украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем «Ураган» по всей территории Донецка. Кроме того, жилые кварталы города были обстреляны из РСЗО «Град».

1 февраля было опубликовано видео танков ВСУ, которые появились среди жилых домов в Авдеевке. Рядом стояли военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.