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Обнаруженная в лесу девушка, похожая на Меламед, замерзла насмерть
Военнослужащие Росгвардии обнаружили тело похожей на Меламед девушки в лесу неподалеку от Красногорска. По предварительным данным, погибшая замерзла насмерть.
Эта версия рассматривается после того, как на теле погибшей не было обнаружено следов насильственной смерти. Кроме того, девушка была найдена в сидячем положении. Предположительно, она пыталась спастись от холода.
Напомним, что 23-летняя девушка пропала в конце января. Наталья Меламед поссорилась с родителями и отправилась в гости к своему молодому человеку. Однако и оттуда пропавшая вскоре ушла, не добившись понимания.
К поискам были привлечены 250 человек. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.
https://t.co/uC6c5Ir2XV - Разыскивается Меламед Наталья Андреевна. #Розыск #Красногорск #РозыскДевушки #Митино #КрасногорскийРайон pic.twitter.com/Qy4HwJ1QhR— Красногорский Портал (@KrasnogorskNAME) January 28, 2017
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