Обнаруженная в лесу девушка, похожая на Меламед, замерзла насмерть

Военнослужащие Росгвардии обнаружили тело похожей на Меламед девушки в лесу неподалеку от Красногорска. По предварительным данным, погибшая замерзла насмерть.

Эта версия рассматривается после того, как на теле погибшей не было обнаружено следов насильственной смерти. Кроме того, девушка была найдена в сидячем положении. Предположительно, она пыталась спастись от холода.

Напомним, что 23-летняя девушка пропала в конце января. Наталья Меламед поссорилась с родителями и отправилась в гости к своему молодому человеку. Однако и оттуда пропавшая вскоре ушла, не добившись понимания.

К поискам были привлечены 250 человек. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.