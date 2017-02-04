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Выборы-2018: Жириновский будет баллотироваться в президенты
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о своих президентских амбициях. В субботу он был переизбран председателем партии либерал-демократов до 2021 года и сообщил о намерениях участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — заявил он.
Кроме того, лидер ЛДПР рассчитывает, что представители партии войдут в новый состав российского правительства после проведения президентских выборов, о чем он и заявил на проходящем сейчас ХХХ съезде ЛДПР.
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