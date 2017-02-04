Выборы-2018: Жириновский будет баллотироваться в президенты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о своих президентских амбициях. В субботу он был переизбран председателем партии либерал-демократов до 2021 года и сообщил о намерениях участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — заявил он.