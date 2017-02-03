Украинский велогонщик избил лидера многодневки «Тур Дубая»

Украинский велогонщик Андрей Гривко , входящий в команду Astana, разбил лицо своему сопернику из Германии Марселю Киттелю во время гонки «Тур Дубая». Об этом сообщает Velolive.com

Инцидент произошел во время третьего этапа многодневки. После финиша пострадавший потребовал наказания для Гривко. Украинский гонщик был снят с соревнований, а Astana публично принесла извинения Киттелю и его команде Quick-Step Floors.

Также Киттель сообщил журналистам свою версию случившегося. «Думаю, Гривко выпил этим утром слишком много кофе, не знаю, что с ним случилось. Как только мы поехали под боковым ветром, естественно, началась борьба за позиции. Думаю, в таком случае нормально, когда иногда ты толкаешь других. <…> Мне пришлось немного толкнуть Гривко, но я не отрывал руки от руля», - рассказал немецкий спортсмен, заявив, что после этого он получил удар в лицо.

Киттель написал в своем твиттере , что не примет извинений от украинца. «Это не имеет ничего общего с велоспортом. То, что сделал Гривко – позорит наш прекрасный спорт», - сказал он.

В генеральной классификации «Тура Дубая» Киттель занимает первое место. Он стал победителем в двух гонках из трех состоявшихся. Соревнования закончатся 4 февраля.