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В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в теракте в Луганске
Руководство ЛНР обвинило украинские спецслужбы в теракте - подрыве автомобиля высокопоставленного военного - полковника Олега Анащенко. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Луганский информационный центр.
«Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике. Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание» - заявил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.
Он выразил глубокое соболезнование семье погибшего.
Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе полковник Анащенко – начальник управления Народной милиции ЛНР.
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