В ЛНР обвинили украинские спецслужбы в теракте в Луганске

«Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике. Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание» - заявил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко

Он выразил глубокое соболезнование семье погибшего.

Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе полковник Анащенко – начальник управления Народной милиции ЛНР.