На серой ветке московского метро произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской ветке столичного метрополитена произошел сбой из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter подземки.

Что именно произошло, не уточняется.

«10:05, Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.

Движения поездов нет на участке от станции «Отрадное» до «Алтуфьево». Движение от «Бульвара Дмитрия Донского» до станции «Отрадное» осуществляется штатно.

«Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего восстановления движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии», - отмечает пресс-служба московского метрополитена.