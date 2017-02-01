"Самый жесткий указ" Трампа превратили в мем

Момент подписания американским президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционной политики США пользователи интернета превратили в мем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Trump Draws в Twitter.

На фотографиях, где американский президент демонстрирует документы с личной подписью, интернет-пользователи подрисовали детские рисунки. Снимки превратилась в серию GIF-изображений с разными картинками. Среди изображений есть «рисунок» коня, кота, домика и собственный портрет.

Так, в Twitter-аккаунте TrumpDraws («Трамп рисует») появились «нарисованные» президентом конь, кот, домик и собственный портрет.

Указ, который предусматривает полный запрет для въезда на территорию страны гражданам семи государств (Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Судана, Сомали, Йемена), Дональд Трамп подписал 27 января. Также на 120 дней был приостановлен прием сирийских беженцев.

Указ об ужесточении иммиграционной политики стал одним из самых жестких указов Дональда Трампа на посту президента. Против этого распоряжения выступили 16 генеральных прокуроров американских штатов, квалифицировавших его как «противоречащим конституции». Данный указ вызвал критику и со стороны международных организаций, в том числе и со стороны Организации объединенных наций (ООН).

Против этого постановления в ряде крупных городов США прошли массовые акции протеста. В частности, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке акция собрала порядка 2 тысяч человек.