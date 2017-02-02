ЮНИСЕФ сообщил о серьезных последствиях столкновений у Авдеевки

Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в результате боевых действий в Авдеевке более 17 тысяч человек, среди которых 2,5 тысячи детей, остались без воды, света и отопления. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, в Авдеевке пришлось закрыть шесть школ и четыре детских сада. Представители фонда уточнили, что с такими последствиями город столкнулся всего за два дня обстрелов - 29 и 30 января.

ЮНИСЕФ призвал стороны конфликта предоставить «безопасный доступ для незамедлительного ремонта поврежденной инфраструктуры» и «предотвратить дальнейшие страдания людей».

Ранее ополченцы и представители ВСУ заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов расположенный под Донецком населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение.

На фоне случившегося Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу. Москва обвинила Киев в обострении ситуации и потребовала «незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе». Украина, в свою очередь, обвиняет в обстрелах ополченцев.