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Взрыв автомобиля в Луганске: погиб начальник народной милиции
В ЛНР заявили о гибели высокопоставленного военачальника в результате теракта. При взрыве автомобиля погиб глава управления Народной милиции, полковник Олег Анащенко. Подрыв произошел в Луганске. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Луганский информационный центр.
Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко и еще один человек, фамилия которого не сообщается, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный. Оба погибли.
«4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.» - говорится в сообщении оборонного ведомства республики.
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