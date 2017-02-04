Взрыв автомобиля в Луганске: погиб начальник народной милиции

В ЛНР заявили о гибели высокопоставленного военачальника в результате теракта. При взрыве автомобиля погиб глава управления Народной милиции, полковник Олег Анащенко . Подрыв произошел в Луганске. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Луганский информационный центр

Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко и еще один человек, фамилия которого не сообщается, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный. Оба погибли.