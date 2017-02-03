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Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ

Жители Донецка опубликовали видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города. Один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи. Запись на видеохостинге Youtube опубликована днем 2 февраля. Поздним вечером того же дня Донецк был обстрелян из систем «Ураган» и РСЗО «Град» украинскими силовиками.
«Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами. Чтобы скорее домой ********* (нецензурное слово, обозначающее убежать — прим. «Ленты.ру»), укропы (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру») же стреляют. А они [ОБСЕ] говорят, что не стреляют! А почему же мы тогда уезжаем?» — иронизирует неизвестный мужчина за кадром.
Вечером 2 февраля украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем «Ураган» по всей территории Донецка. Кроме того, жилые кварталы города были обстреляны из РСЗО «Град». Как передает Донецкое агентство новостей, в Калининском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека погибли, 13 были ранены.
1 февраля корреспондент «Би-би-си» Том Барридж снял на видео танки ВСУ, которые появились среди жилых домов в городе Авдеевка (в нескольких километрах от Донецка). Вокруг танков стояли военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.
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