Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль нашел доказательства того, что Авдеевку атаковали украинские "самостийные отряды". Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии. Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено», — сказал Песков.

В Кремле сожалеют, что в результате атаки на позиции ополченцев Донбасса погибли и пострадали люди с обеих сторон.

"По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", — добавил Песков.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в Авдеевской промзоне под Донецком. Украина заявила, что "пророссийские вооруженные формирования" ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в этом районе с воскресенья, 29 января.

В ДНР в свою очередь сообщили о боях и о массированном обстреле окраин города.

Авдеевка с населением 25 тысяч человек осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов.