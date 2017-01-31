Синоптики назвали дату прихода весны

Синоптики заявили, что в Москве метеорологическая весна наступит 27 марта, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Метеоновости»

«Наступление весны - понятие относительное. До календарной весны - почти месяц, она начинается 1 марта. Еще дольше ждать условно называемую метеорологическую весну. Она связана с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений. Для Москвы эта дата - 27 марта, то есть почти два месяца. Но приближение к ней уже началось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточное значение температуры (норма) достигает самого низкого значения 31 января, то есть уже сегодня. С 1 февраля средние многолетние значения температуры постепенно повышаются, приближая москвичей к метеорологической весне.