Песков назвал провокацией обострение ситуации в Авдеевке

Эскалация конфликта в районе городе Авдеевка – это провокация со стороны киевских властей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Не что иное, как провокация», — заявил Песков журналистам, комментируя эскалацию конфликта в Донбассе.

Во время обстрелов Донецка пострадала группа российских журналистов, в частности, в ногу был ранен оператор LIFE Павел Чуприн. Также пострадали сотрудники НТВ и стрингер Russia Today (RT), а также местные журналисты. В свою очередь украинская сторона обвиняет ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах города Авдеевка. В городе с населением порядка 35 тысяч человек из-за непрекращающихся третьи сутки обстрелов объявлено чрезвычайное положение. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. В городе началась операция по эвакуации местных жителей. Сообщается, что бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.