Люди в масках атаковали анархистов в особняке российского миллиардера

В Лондоне группа неизвестных напала на анархистов, захвативших особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко . Нападавшие в масках забрасывали дом бутылками с зажигательной смесью и требовали от активистов антифашистского движения спуститься вниз. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Daily Mail

В ролике, попавшем в Сеть, видно, что нападавших было порядка 10 человек. Они выкрикивали оскорбления в адрес активистов, один из неизвестных вытянул правую руку в нацистском приветствии. Несмотря на действия нападавших, активисты остались в особняке. 27 января около 30 антифашистов проникли в дом Гончаренко и пригласили туда местных бездомных. В материале утверждается, что активисты смотрят в особняке фильмы по анархической тематике и играют в футбол. Над входом они повесили баннер «Антиправительство США в изгнании». Российский миллиардер приобрел этот дом в 2014 году за 17, 5 миллионов евро.