Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Артистка Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с обострением хронических заболеваний. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал russianshowbiz.info

«Мне здесь хорошо. Живы будем, не помрем», - заявила артистка.

В настоящий момент 78-летняя актриса находится в военном госпитале. Несколько лет артистка страдает от болей в ногах, скачков давления, диабета и сердечной аритмии. Среди самых известных фильмов, в которых Федосеева-Шукшина исполняла роли, критики отмечают «12 стульев», «Хождение по мукам», «Вам и не снилось», «Крейцерова соната».