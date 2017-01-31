Порошенко прервал визит в Германию

Украинский президент Петр Порошенко прервал свою поездку в Германию в связи с обострением ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

По словам представителя Порошенко, обстрелы Авдеевки вызвали «чрезвычайную ситуацию, граничащую с гуманитарной катастрофой». Обстрелы лишили жителей города электричества и водоснабжения. Жители могут остаться без отопления при минус 18 градусах. В свою очередь министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что во время обстрелов Донецка и Макеевки украинскими войсками погибли два мирных жителя. За сутки, по данным властей ДНР, украинские силовики выпустили порядка тысячи мин и снарядов по территории непризнанной республики. Предполагалось, что на переговорах Порошенко и Меркель стороны обсудят реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Конфликт на востоке Украины вспыхнул в 2014 году после того, как жители Донецкой и Луганской областей отказались признать государственный переворот в Киеве. Для подавления массовых народных выступлений украинские власти объявили так называемую «антитеррористическую операцию». В результате боев, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.