Мара Багдасарян после 15 суток ареста вернулась к обязательным работам

Участница нашумевшей уличной гонки в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ. Об этом ТАСС сообщил представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимур Коробицын.

"Сегодня после окончания срока ареста должница Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам в ГБУ "Жилищник района Сокол", - сообщил представитель УФССП. Ранее за прогулы обязательных работ мировой судья назначил наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

Багдасарян за неуплату штрафов привлечена к 595 часам обязательных работ. Они выполняются по 2 часа в рабочие дни, по 4 - в выходные. Таким образом, выполнение почти 600 назначенных судом часов обязательных работ может занять почти год. Но по письменному заявлению лица, которому назначены обязательные работы, максимальное ежедневное время на них приставы вправе увеличить до 4 часов в рабочие, и до 8 часов - в выходные дни.

В УФССП по Москве отметили, что должница надлежащим образом уведомлена о необходимости выполнить законные требования, а также предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, 12 января этого года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ.