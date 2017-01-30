Биатлонисты Украины и России покинули пьедестал во время гимна России

На чемпионате Европы по биатлону сборная Украины, занявшая третье место, покинула награждение, услышав гимн РФ, представители которой победили в гонке. Россияне также последовали примеру украинских спортсменов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал Biathlon SBB

Ирина Старых, Алексей Волков и Во время церемонии награждения призеров смешанной эстафеты в польском городе Душники-Здруй все украинские спортсмены покинули пьедестал, как только включили российский гимн. Спустя всего несколько секунд их примеру последовали и россияне – Светлана Слепцова Александр Логинов . После этого организаторы прервали исполнение гимна.

Организаторы на тот момент еще не успели вручить спортсменам завоеванные ими медали.

Из 20 возможных медалей ЧЕ-2017 россияне взяли 13 (6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) и выиграли медальный зачет, поставив рекорд соревнований.