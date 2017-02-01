Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Экстренную посадку российского лайнера сняли на видео
В международном аэропорту английского города Кембриджа Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку. The Aviation Herald опубликовал видеозапись посадки.
ЧП произошло во вторник, 31 января.
Пассажирский самолет вылетел из Кембриджа в московский аэропорт Внуково. Но из-за неисправности шасси, которое не втягивалось, ему пришлось вернуться спустя 22 минуты. Посадка прошла благополучно.
Оставить комментарий