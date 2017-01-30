На Украине предложили «оставить» России Севастополь для возвращения Крыма

Бывший замглавы украинского Генштаба Юрий Думанский заявил, что Киев, чтобы вернуть себе Крым, должен «оставить» России Севастополь как базу Черноморского флота. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Апостроф»

В ходе беседы журналист «Апострофа» сказал Думанскому, что, «если по Донбассу еще остаются шансы договориться с РФ, то вряд ли по Крыму Путин вообще будет что-то обсуждать». В ответ экс-чиновник выразил надежду на санкции, введенные западными странами из-за присоединения Крыма.

«Не стоит забывать, что международные санкции, которые введены в отношении России по Крыму, являются очень сложными для РФ. Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить», - заявил Думанский.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования, в чем ее поддержали и страны Запада. Против РФ ввели санкции. В Москве настаивают, что процедура референдума полностью соответствовала международным нормам.