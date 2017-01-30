Трамп уличил Маккейна в желании начать Третью мировую войну

Так глава государства прокомментировал обращение сенаторов, опубликованное на сайте Маккейна. По их мнению, иммиграционный указ Трампа, временно запрещающий въезд в США гражданам из семи мусульманских стран, будет способствовать вербовке новых террористов, а не усилению безопасности Штатов.

«Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно — они, к сожалению, слабы в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сосредоточить свою энергию на «Исламском государстве» [запрещенная в РФ террористическая организация], нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать третью мировую войну», - написал Трамп им в ответ.

Указ Трампа, ограничивший въезд в США беженцев из зон конфликтов и граждан нескольких стран, был принят обществом и политиками неоднозначно. Против этого документа уже выступили лидеры Германии и Великобритании, а также правозащитники и общественные деятели в США. В американских аэропортах, где иностранцам отказывают во въезде, проходят акции протеста.