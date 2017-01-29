НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Хасавюрте

Национальном антитеррористическом комитете подтвердили информацию о ликвидации трех боевиков в ходе спецоперации, которая прошла в дагестанском Хасавюрте. В ведомстве уточнили, что террористы были блокированы в частном доме утром 29 января, на приказ сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу по силовикам.

«В результате последовавшего боеконтакта трое бандитов были нейтрализованы. В настоящее время выполняется осмотр дома и прилегающей к нему территории, организованы мероприятия по опознанию бандитов», - уточнили в НАК.

В антитеррористическом комитете подчеркнули, что в ходе спецоперации никто из сотрудников правопорядка не пострадал.

«Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», - заключили в ведомстве.