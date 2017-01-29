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В Нидерландах не смогли расшифровать данные по MH17 от России
Следователи из Нидерландов не смогли расшифровать данные с радаров, которые были переданы в Москву в рамках расследования крушения малайзийского MH17 в Донбассе, передает Standart.
"Необходима дополнительная информация для того, чтобы хорошо понимать, что изображено на радиолокационных снимках", - сообщили представители прокуратуры страны.
По их словам, данные о снимках были переданы в формате, который не соответствует международным стандартам.
Сообщается, что запрос о повторном предоставлении данных был направлен в Москву.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Европа не заинтересована в публикации расследования крушения Boeing.
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