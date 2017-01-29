Пушков рассказал об отличиях беседы Трампа с Путиным от разговора с Меркель

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с Олландом.

"В США отмечают: тон беседы Путина и Трампа был теплым — в отличие от "делового" разговора Трампа с Меркель и "напряженного" общения с Олландом", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

В США отмечают: тон беседы Путина и Трампа был теплым - в отл. от "делового" разговора Трампа с Меркель и "напряженного" общения с Олландом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2017 г.