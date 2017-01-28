Трамп подписал указ о «великой перестройке» армии

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о «великой перестройке» вооруженных сил страны. «Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые возможности для наших мужчин и женщин в армии»,— сказал он, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на телекомпанию NBC

Трамп также поручил министру обороны Джеймсу Мэттису за 30 дней провести обзор готовности вооруженных сил и совместно с ответственными за поправки к бюджету чиновниками рассмотреть, сколько средств понадобится на «великую перестройку». Главе Пентагона также предписывается провести обзор ядерной политики страны.

Помимо этого, Трамп подписал указ о новых правилах допуска беженцев на территорию США. В документе указывается, что будут «совершенно отвергаться» запросы на получение визы для граждан «зараженных терроризмом» стран. Это, как подчеркнул американский президент, делается для того, чтобы «держать радикальных исламских террористов за пределами США».

Вместе тем Трамп обещает предоставлять сирийским христианам приоритет при рассмотрении заявок на получение статуса беженца, так как они сильно страдают от террористов.