Солист группы "Верасы" умер в Минске

На 65-м году жизни скончался солист ансамбля «Верасы» Народный артист Белоруссии Александр Тиханович , написала его дочь Анастасия в Instagram , сообщает Рамблер/новости.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», — написала она.