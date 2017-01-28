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Солист группы "Верасы" умер в Минске
На 65-м году жизни скончался солист ансамбля «Верасы» Народный артист Белоруссии Александр Тиханович, написала его дочь Анастасия в Instagram, сообщает Рамблер/новости.
...Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная.❤️ -- Reast in Peace, my love, my daddy❤️
Фото опубликовано Anastasiya Tihanovich (@atihanovich)
«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», — написала она.
Анастасия также поблагодарила тех, кто молился и поддерживал ее отца «в его последний и очень не простой год». В последнее время он тяжело болел. Тиханович родился 13 июля 1952 года в Минске. Окончил Белорусскую консерваторию, в 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы». Коллектив был очень популярен на территории Советского Союза. Здесь же он и познакомился с солисткой ансамбля Ядвигой Поплавской, которая стала его женой. В 1989 году Тиханович вместе с Поплавской создали Театр песни и творческую студию.
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