Овечкин попал шайбой в лицо арбитру

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в лицо арбитру Гаррету Ранку. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале SportsnetCanada.

Этот эпизод произошел на матче между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В середине первого периода Овечкин нанес бросок по воротам соперника, но шайбу отбил голкипер Туука Раск.

После этого она отскочила в лицо судье. Ранк упал, но в итоге все же смог вернуться к работе.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталс». Овечкин на этой встрече забросил свою 550-ю шайбу в регулярных играх и вышел на 27-е место в списке лучших снайперов НХЛ.