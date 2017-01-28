В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД

Сотрудники ДПС задержали за нарушение правил дорожного движения автомобиль, в котором "стритрейсерша" Мара Багдасарян в качестве пассажира ехала после опроса из отдела полиции на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, накануне вечером Багдасарян была приглашена в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. После этого девушка с друзьями уехали из полиции, но их автомобиль был остановлен на Университетском проспекте за нарушение ПДД.

"Сотрудники ДПС остановили автомобиль и доставили водителя в отдел для разбирательства. После изучения записей видеорегистратора на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, после чего он был отпущен. Данный инцидент напрямую никакого отношения к Багдасарян не имеет, кроме того, что указанный автомобиль принадлежит ей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с иском о лишении злостной нарушительницы ПДД Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян, в качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток.

Кроме того, 12 января этого года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ, которые были назначены ей по решению суда.

Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей так называемой золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz, за участие в них и нарушение правил дорожного движения она отбыла ранее 10-дневный административный арест.