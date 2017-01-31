Дана Борисова рассказала о неудачном свидании

«Одна взрослая девушка была приглашена на первое свидание с незнакомцем, которого до этого видела только по фотографии, где симпатичный мужчина в очках гордо сидел на одной из вершин гор Аргентине. Фотография эта ей очень понравилась и к свиданию она сделала безукоризненную укладку, сходила к косметологу, нарядилась и надушилась. Мужчина показался ей романтичным, и любезно прислал за ней свой мерседес, в котором лежал огромный, больше 100 букет дивных роз. Мужчина предупредил, что закроет его собственный ресторан, чтобы ничего не мешало их первому свиданию. Когда Мерседес подвез ее к ресторану, М. уже встречал Ее, она вышла и, о Боже, на нее смотрел совсем другой М, чем на фото. Этот был лет на 15 старше, и, простите, с признаками неотвративного старения. Он взял растерянную девушку за руку, и повел, но она успела прочитать вывеску — надпись "кафе"», — написала Борисова.

Она рассказала, что мужчина предложил ей сесть на пластмассовый стульчик за такой же стол. В ходе беседы он рассказал девушке про оптом купленные шубы, которые подарил на Новый год всем своим бывшим женам и дочкам, и о своем бизнесе.

«Девушка упомянула, что сшила в ателье себе очень красивое платье за 8 тысяч рублей, он нашел основную тему их вечера "8 тысяч еще ничего, но вот за 8 тысяч долларов он никогда бы ей ничего не купил". Д удивилась, потому что вообще ни о чем не просила его, в особенности о деньгах, потраченных на нее, но он продолжал весь вечер возвращаться к этой теме», - отметила Борисова.