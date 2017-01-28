В Москве вертолет вылетел за упавшими на рельсы метро женщиной и ребенком

Вертолет Московского авиационного центра вылетел для эвакуации женщины и ребенка, которые пострадали в результате падения на рельсы на станции "Молодежная", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"На место происшествия вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра", - рассказал источник агентству.

По его словам, женщина с ребенком в возрасте 7 лет упали на рельсы второго пути из центра.

Общая задержка в движении поездов составила 11 минут.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина прыгнула под поезд на станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии.