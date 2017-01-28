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В Москве вертолет вылетел за упавшими на рельсы метро женщиной и ребенком
Вертолет Московского авиационного центра вылетел для эвакуации женщины и ребенка, которые пострадали в результате падения на рельсы на станции "Молодежная", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
"На место происшествия вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра", - рассказал источник агентству.
По его словам, женщина с ребенком в возрасте 7 лет упали на рельсы второго пути из центра.
Общая задержка в движении поездов составила 11 минут.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина прыгнула под поезд на станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии.
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