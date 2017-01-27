«Дрифт» самолета в новосибирском аэропорту сняли на видео

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись, которая демонстрирует, как самолет S7 Airlines развернуло на скользкой взлетно-посадочной полосе в новосибирском аэропорту. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Этот инцидент произошел в новосибирском аэропорту Толмачево в декабре прошлого года. Самолет, которому пришлось «дрифтовать», является пассажирским. По данным «Сибкрай.ru» , лайнер прибыл в Новосибирск из Пекина. В результате случившегося никто не пострадал.

Видео демонстрирует, как лайнер во время движения по ВПП кружится вокруг своей оси, а затем останавливается.