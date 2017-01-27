Трамп о заявлениях Мадонны: «Позор для нашей страны»
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Рамблер/новости

Трамп о заявлениях Мадонны: «Позор для нашей страны»

Президент США Дональд Трамп назвал певицу Мадонну отвратительной, комментируя ее ругательства во время Марша женщин в Вашингтоне. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Во время акций протеста, которые состоялись на следующий день после инаугурации Трампа, певица выступила с резкой критикой в его адрес. В ходе своей речи она заявила, что «зла и возмущена», а также, что она «очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом». После речи Мадонна исполнила свою песню Express Yourself, в которой изменила некоторые слова на нецензурную лексику.
«Честно говоря, она отвратительна. Я думаю то, что она сказала, это позор для нашей страны», - заявил Трамп.
Женские марши после инаугурации Трампа прошли во многих американских и некоторых европейских городах. Помимо Мадонны, на акциях в США также выступили и другие известные люди, в том числе соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон, певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актрисы Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт.
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