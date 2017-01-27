Трамп о заявлениях Мадонны: «Позор для нашей страны»

Во время акций протеста, которые состоялись на следующий день после инаугурации Трампа, певица выступила с резкой критикой в его адрес. В ходе своей речи она заявила, что «зла и возмущена», а также, что она «очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом». После речи Мадонна исполнила свою песню Express Yourself, в которой изменила некоторые слова на нецензурную лексику.

«Честно говоря, она отвратительна. Я думаю то, что она сказала, это позор для нашей страны», - заявил Трамп.