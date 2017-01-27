Инспектор ДПС прыгнул в Москву-реку и спас девушку из тонущей машины

Ирина Волк. Инспектор ДПС до прибытия спасателей вытащил девушку из автомобиля, который упал в Москву-реку в центре столицы в результате ДТП, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России

Как стало известно ранее, инцидент произошел в четверг вечером на Ростовской набережной (Хамовники) возле дома 10. Автомобиль Subaru Forester, зарегистрированный в Рязанской области, упал в реку. Сообщалось, что спасатели извлекли находившуюся за рулем девушку и передали медикам. Она была госпитализирована.

"Инспектор ДПС принял неотложные меры к спасению женщины-водителя, находившейся в тонущем автомобиле", — сказала Волк.

По ее словам, как только инспекторы ДПС прибыли на место происшествия, один из них оповестил оперативные службы города об инциденте, прыгнул в воду и вытащил женщину из воды.