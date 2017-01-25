Бузова завела отношения с влиятельным мужчиной

Российские таблоиды активно озвучивают версию о том, что у недавно пережившей развод телеведущей Ольги Бузовой появился некий влиятельный поклонник, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Medikforum.ru

У меня сегодня был второй день рождения 👸🏻🙌🏻🤗🤗🤗 Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики 🎤🙏🏻Спасибо за такой тёплый приём ❤ У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива 😇 #спасибо Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 12:12 PST

Сама Бузова ничего не пишет на этот счет. Недавно она посетила Грозный, где приняла участие в фотосессии модного дома «Фирдаус», который возглавляет дочь главы Чечни – Айшат Кадырова.

Just landed🙏🏻Thank you for the great flight🤗🙌🏻✈️ Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 25 2017 в 9:07 PST

🛫🛫🛫 Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 25 2017 в 5:39 PST

До этого телеведущая вместе с сестрой и подругами отметила в Испании день рождения. Праздник продолжился в Италии. Отсюда на частном самолете Бузова улетела в столицу Чечни, где в ее честь устроили торжественный прием с концертом звезд чеченской эстрады. В конце праздника для Ольги вынесли именной торт с бенгальскими огнями.«Я попала в сказку!» — отметила телеведущая в своем микроблоге.