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Бузова завела отношения с влиятельным мужчиной
Российские таблоиды активно озвучивают версию о том, что у недавно пережившей развод телеведущей Ольги Бузовой появился некий влиятельный поклонник, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Medikforum.ru.
Сама Бузова ничего не пишет на этот счет. Недавно она посетила Грозный, где приняла участие в фотосессии модного дома «Фирдаус», который возглавляет дочь главы Чечни – Айшат Кадырова.
Just landed🙏🏻Thank you for the great flight🤗🙌🏻✈️
Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
До этого телеведущая вместе с сестрой и подругами отметила в Испании день рождения. Праздник продолжился в Италии. Отсюда на частном самолете Бузова улетела в столицу Чечни, где в ее честь устроили торжественный прием с концертом звезд чеченской эстрады. В конце праздника для Ольги вынесли именной торт с бенгальскими огнями.«Я попала в сказку!» — отметила телеведущая в своем микроблоге.
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