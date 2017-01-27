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Судьи пересмотрели оценки в пользу россиян на ЧЕ по фигурному катанию
Судьи пересмотрели оценки в короткой программе чемпионата Европы по фигурному катанию в пользу российской пары Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев.
Итальянская пара Анна Каппеллини - Лука Ланотте в танцах на льду была лишена одного балла.
Изначально выступление пары из Италии судьи оценили на 76,65 баллов. Россияне получили 76,18. Третье место заняли французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 75,48.
Произвольную программу пары представят в субботу, 28 января.
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