Дозвонившийся в эфир украинского ТВ зритель рассказал о завидной жизни в Крыму

Житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире потребовал объяснений, почему ведущие называют Россию агрессором, хотя Крым сейчас живет лучше, чем когда-то в составе Украины. Видео выступления доступно на YouTube.

«Вы все часто говорите "агрессор", а меня удивляет — почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного лучше? У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ гораздо дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?» — поинтересовался мужчина.

Он добавил, что пытался поменять квартиру на жилье в Крыму. «Вроде бы, там есть патриоты, которые бы уехали. Но мне стали показывать пальцем у виска, никто оттуда в Украину не хочет», — пожаловался телезритель.