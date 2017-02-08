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Цена на iPhone 6 Plus в России преодолела психологическую отметку
Гаджет прошлого поколения iPhone 6 Plus упал в цене ниже психологической отметки в 30 000 рублей. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Как отмечается в публикации, речь идет о смартфонах в состоянии «как новый», то есть восстановленных по стандартам компании Apple. В материале портал ссылается на собственные исследования рынка мобильных гаджетов.
Восстановленные модели iPhone 6 Plus появились в продаже в России в феврале 2016 года. В сервисных центрах Apple смартфон с заменой всех необходимых комплектующих и официальной гарантией раньше продавался за 39900 рублей.
Согласно данным портала, на сегодняшний день самая низкая цена на гаджет 16-гигабайтной модели составляет 28990 рублей и 34500 рублей – за модель с 32 гигабайтами памяти.
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