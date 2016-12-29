"Мы все в кредитах". Жена Стаса Михайлова оправдалась за роскошный дом

Жена популярного российского исполнителя Стаса Михайлова Инна призналась, что после покупки дома супруги все еще выплачивают кредиты, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

После выпуска программы «Пока все дома» на Первом канале, где ее ведущий Тимур Кизяков побывал в гостях у Михайлова, интернет-пользователи не устают обсуждать роскошный дом певца, который похож на дворец.

🌲🎅 Фото опубликовано Инна Михайлова (@inamikhaylova) Дек 29 2016 в 2:21 PST

«На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет, как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет. Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье, и потом оплачивают, так и мы работаем!» - рассказала Инна Михайлова.

🌲🌲🌲 Фото опубликовано Инна Михайлова (@inamikhaylova) Дек 29 2016 в 7:30 PST

Она отметила, что не читает комментарии, но если подобные обсуждения не закончатся, то дело может дойти и до суда.