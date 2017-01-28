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Неизвестные стерли все электронные письма убийцы посла Карлова
Спустя два с половиной часа после убийства посла России в Турции Андрея Карлова электронный почтовый ящик стрелявшего в него Мевлюта Алтынташа был полностью очищен неизвестными, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на газету Sabah.
Издание сообщает, что следствие, проверявшее компьютер Алтынташа, обнаружило, что его ящик на Gmail пуст. Позже выяснилось, что его пароль ранее был взломан с другой сим-карты, а переписка была удалена 19 декабря около 21:30.
Это стало еще одним подтверждением того, что у преступника были соучастники.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
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